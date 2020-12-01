Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

«В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», — цитирует его РИА Новости.

Фото: © Валерий Мельников / РИА НовостиРоссия после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие. Об этом заявил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил, передает RT.вЃЈвЃЈКак ранее заявили в Министерстве обороны Армении, азербайджанская сторона «12 декабря возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».вЃЈВ свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях», а «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».вЃЈТам подчеркнули, что в настоящее время «соблюдается режим прекращения огня».вЃЈКроме того, в российском оборонном ведомстве отмечали, что 11 декабря в Гадрутском районе был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.