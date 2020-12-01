Туман, усиление ветра и гололедные отложения ожидаются в Республике 13 декабря

Сильный туман, усиление ветра до 18 м/с и гололедные отложения ожидаются местами в Республике ночью и утром 13 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 13 декабря в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, местами по территории ЛНР туман, гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

12 декабря — Луганск