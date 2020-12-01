Синоптики прогнозируют 13 декабря в ЛНР от 6 мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 13 декабря будет колебаться от 6 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 12 декабря до 21:00 13 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем от минус 1 до плюс 1 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и от 0 до 2 градусов мороза днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 14 декабря будет облачно, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 2 градусов. 15 декабря - переменная облачность, температура воздуха ночью минус 2-7 градусов, днем от 0 до 5 градусов мороза.

12 декабря — Луганск