В Луганске объявили штормовое предупреждение: ночью и утром — туман, сильный ветер, гололед
Сильный туман, усиление ветра до 18 м/с и гололедные отложения ожидаются местами в регионе ночью и утром 13 декабря. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и утром 13 декабря в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, местами по территории туман, гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.
При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:18 143
«Ночью и утром 13 декабря в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, местами по территории туман, гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.
При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:18 143
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