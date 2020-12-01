Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

"Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Белоруссии. Принятие", - говорится в документе.

Фото: ReutersЕвропейский союз подготовил третий список из белорусских чиновников и компаний, на которых будут распространяться санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста, следует из повестки предстоящего в среду заседания комитета постпредов ЕС, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈОжидается, что в среду его на техническом заседании должны рассмотреть постоянные представители стран ЕС, а официально утвердят на министерском уровне в конце недели. После этого список должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, после чего список вступит в силу.Традиционно ЕС не сообщает заранее имена будущих фигурантов санкций и названия компаний. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с согласованием третьего пакета санкций проблем возникнуть не должно.