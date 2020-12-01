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Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов

Sergey Сегодня, 12:3034Новости
Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Армия обороны Карабаха не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении, передает РИА Новости.
"Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы", — сообщается на странице армии непризнанной республики в Facebook.

Российские миротворцы помогают выяснять, не попали ли военные в плен.
Ранее командующий российским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе, где 11 декабря был нарушен режим перемирия, нормализовалась.

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