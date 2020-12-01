В работе WhatsApp, YouTube и Telegram произошёл сбой
Пользователи ряда стран сообщают о проблемах в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube. Это следует из данных сервиса Downdetector, передает RT.
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Так, большинство пользователей WhatsApp, сообщивших о сбоях, не могут подключиться к серверу.
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Неполадки с YouTube в основном касаются проигрывания видеороликов, некоторые также испытывают проблемы при загрузке веб-сайта.
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Большая часть пользователей Telegram жалуется на невозможность подключения к сервису.
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Накануне сбой произошёл в работе Google, Gmail и YouTube. В пресс-службе Google его объяснили проблемами с квотой внутреннего хранилища.
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