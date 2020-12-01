В работе WhatsApp, YouTube и Telegram произошёл сбой

Фото: ReutersПользователи ряда стран сообщают о проблемах в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также видеохостинга YouTube. Это следует из данных сервиса Downdetector, передает RT.вЃЈТак, большинство пользователей WhatsApp, сообщивших о сбоях, не могут подключиться к серверу.вЃЈНеполадки с YouTube в основном касаются проигрывания видеороликов, некоторые также испытывают проблемы при загрузке веб-сайта.вЃЈБольшая часть пользователей Telegram жалуется на невозможность подключения к сервису.вЃЈНакануне сбой произошёл в работе Google, Gmail и YouTube. В пресс-службе Google его объяснили проблемами с квотой внутреннего хранилища.