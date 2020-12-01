Студенты колледжа ЛГАКИ разместили в соцсети мастер-классы по созданию новогодних игрушек

Студенты колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского записали на видео и разместили в социальной сети мастер-классы по созданию новогодних игрушек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи со ссылкой на вуз.

"Студенты специальности "Дизайн" отделения изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ имени Матусовского не просто сами сделали новогодние игрушки, готовясь к предстоящим праздникам, но и записали мастер-классы для всех, кто захочет создать что-то подобное самостоятельно. Лучшие видео можно посмотреть в официальной группе академии в социальной сети "ВКонтакте", – говорится в сообщении.

В вузе добавили, что при создании игрушек студенты использовали разные техники, однако все желающие смогут повторить их в домашних условиях.

"Игрушки, созданные студентами-дизайнерами, можно будет купить на благотворительной ярмарке "Чародеи". Она начнется в 11:00 18 декабря и пройдет в холле корпуса ЛГАКИ на Красной площади, 7", – отметили в академии.

В ЛГАКИ добавили, что на все вырученные на ярмарке средства будут приобретены новогодние подарки для воспитанников детских домов Республики.

16 декабря — Луганск