На КПВВ «Станица Луганская» при переходе из Луганска в Станицу умер пожилой мужчина



«13 декабря, находясь на КПВВ, команда Миссии видела тело человека, накрытое черной пластиковой пленкой. Представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил СММ, что этот мужчина (80-89 лет) скончался на пути в подконтрольные правительству районы. 14 декабря сотрудники больницы в Станице Луганской сообщили Миссии, что 13 декабря в морг больницы привезли тело мужчины (80-89 лет), где позже было установлено, что он скончался по естественным причинам», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 13:00 156 На КПВВ «Станица Луганская» при переходе из Луганска в Станицу умер пожилой мужчина. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 15 декабря 2020 года.«13 декабря, находясь на КПВВ, команда Миссии видела тело человека, накрытое черной пластиковой пленкой. Представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил СММ, что этот мужчина (80-89 лет) скончался на пути в подконтрольные правительству районы. 14 декабря сотрудники больницы в Станице Луганской сообщили Миссии, что 13 декабря в морг больницы привезли тело мужчины (80-89 лет), где позже было установлено, что он скончался по естественным причинам», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 13:00 156

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