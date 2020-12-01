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Продовольственные рынки Луганска дезинфицируют каждую неделю

verter Сегодня, 13:1523Новости
Продовольственные рынки Луганска дезинфицируют каждую неделю
При участии Государственной службы ветеринарной медицины в Луганске и регионе разработали графики дезинфекции на агропродовольственных рынках. Об этом 16 декабря рассказали в ведомстве.
Всего в ЛНР работают 67 агропродовольственных рынков, подконтрольных Госветслужбе. Дезинфекцию на них проводят четыре раза в месяц. Всего с мая под контролем ветеринарных специалистов обработали более 290 гектаров площади рынков. Продовольственные рынки Луганска дезинфицируют каждую неделю
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