Продовольственные рынки Луганска дезинфицируют каждую неделю
При участии Государственной службы ветеринарной медицины в Луганске и регионе разработали графики дезинфекции на агропродовольственных рынках. Об этом 16 декабря рассказали в ведомстве.
Всего в ЛНР работают 67 агропродовольственных рынков, подконтрольных Госветслужбе. Дезинфекцию на них проводят четыре раза в месяц. Всего с мая под контролем ветеринарных специалистов обработали более 290 гектаров площади рынков.
Удобный город - Сегодня, 12:48 62
Всего в ЛНР работают 67 агропродовольственных рынков, подконтрольных Госветслужбе. Дезинфекцию на них проводят четыре раза в месяц. Всего с мая под контролем ветеринарных специалистов обработали более 290 гектаров площади рынков.
Удобный город - Сегодня, 12:48 62
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