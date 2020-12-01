В Донецке и регионе отменили комендантский час на время новогодних праздников





Об этом заявил Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.



Так, на Донетчине 31 декабря решили сделать выходным днем и отменить комендантский час с 31 декабря по 10 января.



По словам Пушилина, отменить комендантский час планируют и с 18 на 19 января по случаю Крещения.



Он отметил, что кафе, рестораны и другие заведения общепита в дни новогодних и рождественских каникул будут работать в обычном режиме — до 23:00, а с 31 декабря на 1 января и с 7 на 8 января — круглосуточно. Новости Донецка - Сегодня, 13:07 92 С 31 декабря по 10 января в Донецке отменят комендантский час.Об этом заявил Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.Так, на Донетчине 31 декабря решили сделать выходным днем и отменить комендантский час с 31 декабря по 10 января.По словам Пушилина, отменить комендантский час планируют и с 18 на 19 января по случаю Крещения.Он отметил, что кафе, рестораны и другие заведения общепита в дни новогодних и рождественских каникул будут работать в обычном режиме — до 23:00, а с 31 декабря на 1 января и с 7 на 8 января — круглосуточно. Новости Донецка - Сегодня, 13:07 92

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