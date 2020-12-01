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В Донецке и регионе отменили комендантский час на время новогодних праздников

bot Сегодня, 13:4517Новости
В Донецке и регионе отменили комендантский час на время новогодних праздников
С 31 декабря по 10 января в Донецке отменят комендантский час.

Об этом заявил Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

Так, на Донетчине 31 декабря решили сделать выходным днем и отменить комендантский час с 31 декабря по 10 января.

По словам Пушилина, отменить комендантский час планируют и с 18 на 19 января по случаю Крещения.

Он отметил, что кафе, рестораны и другие заведения общепита в дни новогодних и рождественских каникул будут работать в обычном режиме — до 23:00, а с 31 декабря на 1 января и с 7 на 8 января — круглосуточно. Новости Донецка - Сегодня, 13:07 92

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