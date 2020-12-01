Проект "Волонтер" приглашает детей ЛНР принять участие в конкурсе "С Новым годом, солдат!"

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" приглашает юных жителей Республики принять участие в конкурсе "С Новым годом, солдат!". Об этом сообщила пресс-служба движения.

"В Луганской Народной Республике 15 декабря стартовал конкурс "С Новым годом, солдат!", организатором которого выступил проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине". Принимать участие в конкурсе могут дети в возрасте до 16 лет. Рисунки победителей и участников будут переданы военнослужащим Народной милиции ЛНР, которые находятся на передовых позициях", – говорится в сообщении.

В "Мире Луганщине" уточнили, что с 15 по 22 декабря все желающие могут предоставить для участия в конкурсе свои рисунки формата А4.

"На рисунках участников должны быть пожелания для военнослужащих и поздравления с Новым годом. Работы можно выполнить с помощью карандашей, фломастеров, красок, пастели или в смешанной технике", – проинформировала пресс-служба.

Каждую работу необходимо сопроводить информацией об авторе, указав фамилию, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, город и район проживания, номера телефонов родителей участника конкурса.

Работы для участия в конкурсе можно приносить по адресу: Луганск, улица Карла Маркса, 7. Предварительно необходимо позвонить по телефону +38 (072) 503 55 55.

Кроме того, рисунки можно отсканировать и прислать на электронную почту volonter-odml@yandex.ru с пометкой "Конкурс "С Новым годом, солдат!" до 18:00 22 декабря.

"Новый год – это самый любимый праздник большинства взрослых и детей. Наши защитники, которые даже в новогодние праздники стоят на защите Родины, достойны самых лучших и добрых поздравлений. Уверена, что рисунки обязательно понравятся военнослужащим, а детские пожелания и слова благодарности вызовут на лицах наших защитников искренние улыбки. Мы призываем участвовать в конкурсе всех желающих и подарить военнослужащим не только рисунки, но и частичку нашей душевной теплоты, благодарность за их службу", – отметила координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Антонина Машкова.

16 декабря — Луганск