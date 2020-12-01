ЛГАКИ представила девять видеоконцертов творческого центра "Красная площадь, 7"

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского опубликовала видеозаписи девяти концертных программ творческого центра "Красная площадь, 7". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на вуз."Творческий центр "Красная площадь, 7", на сцене которого уже 15 лет студенческие творческие коллективы академии Матусовского каждый четверг представляют новые программы, в этом учебном году тоже работает. Правда, эпидемическая ситуация внесла коррективы: встречи с большим искусством проходят в сети Интернет. На официальном канале академии в YouTube опубликованы уже девять концертных программ", – говорится в сообщении.В ЛГАКИ уточнили, что для всех желающих к просмотру доступны концерт-открытие сезона, программа с фрагментами постановок оперной студии, выступление народного ансамбля современного танца "Диалект", концерты духового оркестра "Король Марш" и камерного оркестра "Серенада", лекция-концерт джаз-банда, концерт-воспоминание "Все, как было вчера", концерты молодежного симфонического оркестра академии и оркестра народных инструментов Folk music.В вузе отметили, что каждый четверг в 16:00 начинается премьера концертных программ, подготовленных специально для этой творческой площадки."Каждая программа уникальна: составлена из лучших номеров того или иного коллектива, показанных им на сцене творческого центра в разные годы. Так что наш зритель имеет возможность проследить за развитием коллектива, оценить исполнительский рост его участников, сравнить. А это бывает так важно: остановиться, оглянуться на себя, вчерашних, осмыслить все, что сделано, и сделать новый, точно рассчитанный шаг в будущее", – рассказала художественный руководитель творческого центра Надежда Бугаева.В ЛГАКИ пригласили всех зрителей в виртуальный концертный зал на премьеру новогодней сказки, которая состоится 17 декабря.Ранее в вузе сообщали, что творческий центр "Красная площадь, 7" ЛГАКИ имени Матусовского открыл новый, 16-й, сезон интернет-проектом "26 вечеров".16 декабря — Луганск