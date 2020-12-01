Почти 80 активистов ЛНР начали обучаться в Школе молодого политика (ФОТО)

Школа молодого политика начала работу в Луганске по инициативе активистов проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом с церемонии открытия школы, прошедшей в здании республиканского исполкома движения, передает корреспондент ЛИЦ.Координатор проекта "Молодая гвардия" ОД Даниил Степанков рассказал, что от школьников и молодежных активистов Республики на электронную почту проекта поступило более 200 заявок, для участия в школе были отобраны 77 человек."Проект "Школа молодого политика" будет проходить в течение полугода, после окончания все участники получат сертификаты и характеристику. Данная школа нужна для того, чтобы каждый мог себя реализовать на политической арене, понять все нюансы и тонкости политики", - сказал он.Программа проекта включает семинары, лекции, тренинги по направлениям "Государственное управление", "Навыки и умения", "Молодежная политика и международные отношения", а также встречи с депутатами, координаторами проектов "Мира Луганщине" и госслужащими.Открыли работу школы лекции от депутатов Народного Совета ЛНР Владимира Полякова Александра Криеренко, которые рассказали о структуре власти Республики и основах законотворческой деятельности."Подобное мероприятие поднимет уровень среди нашей молодежи в области политики, позволит сформировать молодежный актив, который будет брать на себя ответственность за наше будущее. Я уверен, что именно сейчас это обучение будет наиболее эффективным и необходимым", - подчеркнул Поляков.Криеренко добавил, что парламентарии Республики "постараются сделать обучение в Школе молодого политика интересным и полезным".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.16 декабря — Луганск