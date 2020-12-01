Отключение электроснабжения в Луганске 17 декабря
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 17 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского района Луганска и села Лобачево в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Без электроснабжения в Артемовском районе останутся:
переулок 5-й Славянский, 2-173.
В селе Лобачево без электричества останутся:
улица Центральная, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 144;
переулок Луговой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:30 216
Без электроснабжения в Артемовском районе останутся:
переулок 5-й Славянский, 2-173.
В селе Лобачево без электричества останутся:
улица Центральная, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 144;
переулок Луговой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:30 216
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