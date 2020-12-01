Спасите ФОП!
Улыбательная и очень символичная фотография с майдана предпринимателей против политики Зеленского.
Вот так выглядит финал революции достоинства - голый предприниматель рядом с палаткой на майдане просит прекратить политику, которая стала следствием майдана на котором выступали тогда еще одетые предприниматели.
Про деолигархизацию и отстранение от власти бандитов и барыг спустя 7 лет никто уже не вспоминает. Остался лишь скулеж - не режьте нас. А ведь помните, как тогда говорили - власть злочинной панды мешает развиваться предпринимателям (что отчасти было правдой), вот прогоним Януковича и будем вести бизнес как в Европе.
Ну вот, Янукович сидит на своей подмосковной даче (а не в Ростове, как некоторые думают), а с развитием что-то не так.
Ты помнишь, как все начались...
Экономические сопротивленцы.
Ну а ниже, итог.
вЃЈНочью и утром продолжили майданить.
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[img]https://pbs.twimg.com/media/EpWjN4qXMAARbtc?format=jpg&[/img]Еще один.
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В стане упоротых все по-прежнему.
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Жалко ли их? Нет, не жалко. Пока их не пустили под нож, они спокойно все это терпели и поддерживали.
А теперь подняли визг, когда и до них очередь дошла. Шли на очередной сезон про Голобородько, а попали на очередное продолжение "Поворота не туда".
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Борис Рожин
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