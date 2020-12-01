Спасите ФОП!

[img]https://pbs.twimg.com/media/EpWjN4qXMAARbtc?format=jpg&[/img]

Улыбательная и очень символичная фотография с майдана предпринимателей против политики Зеленского.Вот так выглядит финал революции достоинства - голый предприниматель рядом с палаткой на майдане просит прекратить политику, которая стала следствием майдана на котором выступали тогда еще одетые предприниматели.Про деолигархизацию и отстранение от власти бандитов и барыг спустя 7 лет никто уже не вспоминает. Остался лишь скулеж - не режьте нас. А ведь помните, как тогда говорили - власть злочинной панды мешает развиваться предпринимателям (что отчасти было правдой), вот прогоним Януковича и будем вести бизнес как в Европе.Ну вот, Янукович сидит на своей подмосковной даче (а не в Ростове, как некоторые думают), а с развитием что-то не так.Ты помнишь, как все начались...Экономические сопротивленцы.Ну а ниже, итог.вЃЈНочью и утром продолжили майданить.вЃЈА вот и человек со справкой от психиатра.вЃЈСразу видно - голосовала за Зеленского, а тут как солнце из-за туч.вЃЈЕще один.вЃЈВ стане упоротых все по-прежнему.вЃЈЖалко ли их? Нет, не жалко. Пока их не пустили под нож, они спокойно все это терпели и поддерживали.А теперь подняли визг, когда и до них очередь дошла. Шли на очередной сезон про Голобородько, а попали на очередное продолжение "Поворота не туда".вЃЈБорис Рожин