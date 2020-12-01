Синоптики прогнозируют днем 17 декабря в ЛНР до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 17 декабря будет колебаться от 7 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 16 декабря до 21:00 17 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица; ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем – минус 1 - плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и 1-3 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 17 декабря метеорологи отмечали в 1997 году – минус 29 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2019 году и составляла плюс 10 градусов.

По предварительному прогнозу, 18-19 декабря существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, температурный фон существенно не изменится.

16 декабря — Луганск