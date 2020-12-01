Проходить ПЦР-тест на КПВВ необязательно — вас дурят
На КПВВ Донбасса работают мобильные лаборатории, в которых можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Однако сдача таких тестов не является обязательной. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников пишут Донецкие новости.
«Нет понятия — обязательное тестирование. При пересечении как государственной границы, так и КПВВ подход одинаковый. Если вы едите на подконтрольную правительству территорию, то обязаны пройти или 14-дневную самоизоляцию с установкой контроля на телефоне через приложение «Вдома». Если отказываетесь, то проходите обязательную обсервацию. Третий вариант — предъявляете тест, что вы здоровы, и тем самым сокращаете период самоизоляции / обсервации. Этот тест вы делаете добровольно, и в любой предназначенной для этого лаборатории, [не обязательно на КПВВ]", — сказал он.
«Поэтому вопрос обязательного тестирования [на КПВВ] - не совсем корректен. Если вас кто-то дурит, то можете так ему и сказать. Пересекая КПВВ, вы говорите, что согласны на самоизоляцию или обсервацию, а также можете пройти тестирование, чтобы сократить их срок», — добавил Резников.
Школа выживания - Сегодня, 20:15 348
«Нет понятия — обязательное тестирование. При пересечении как государственной границы, так и КПВВ подход одинаковый. Если вы едите на подконтрольную правительству территорию, то обязаны пройти или 14-дневную самоизоляцию с установкой контроля на телефоне через приложение «Вдома». Если отказываетесь, то проходите обязательную обсервацию. Третий вариант — предъявляете тест, что вы здоровы, и тем самым сокращаете период самоизоляции / обсервации. Этот тест вы делаете добровольно, и в любой предназначенной для этого лаборатории, [не обязательно на КПВВ]", — сказал он.
«Поэтому вопрос обязательного тестирования [на КПВВ] - не совсем корректен. Если вас кто-то дурит, то можете так ему и сказать. Пересекая КПВВ, вы говорите, что согласны на самоизоляцию или обсервацию, а также можете пройти тестирование, чтобы сократить их срок», — добавил Резников.
Школа выживания - Сегодня, 20:15 348
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