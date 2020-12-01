Минобороны опровергло данные об окружении российских миротворцев в Карабахе

"Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Валерий МельниковМинистерство обороны опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха, передает РИА Новости.вЃЈРанее об этом написали ряд СМИ.вЃЈвЃЈТам отметили, что штаб российского контингента по прямым каналам связи постоянно взаимодействует с генеральными штабами Азербайджана и Армении, в том числе для предотвращения возможных инцидентов.вЃЈРежим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, заключили в ведомстве.вЃЈРоссийские миротворцы действуют в Карабахе в соответствии с договоренностями президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.