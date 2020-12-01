Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский просит Раду пустить на Украину иностранных военных для учений

Sergey Вчера, 21:4553Новости
Зеленский просит Раду пустить на Украину иностранных военных для учений
Фото: Pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент одобрить его решение о допуске в страну подразделений иностранных войск для участия в военных учениях с Румынией, Польшей, Британией и США, передает RT.
вЃЈ
Проект «закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» направлен на «рассмотрение комитета».
вЃЈ
Как уточняется в документе, речь идёт об украино-американских учениях Rapid Trident 2021, Sea Breeze 2021, украино-румынских учениях Riverine 2021, украино-польских учениях «Три меча — 2021» и украино-британских учениях Warrior Watcher 2021.
вЃЈ
По украинскому законодательству в стране запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом.
вЃЈ
В ноябре стало известно, что в новой системе профессионального военного образования на Украине станет обязательным тестирование на знание английского языка.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: