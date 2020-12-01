Кравчук опростоволосился: сделал громкое заявление об открытии КПВВ «Счастье», но перепутал его с КПВВ «Золотое»



Он отметил, что будет оборудована точка разворота для автобусов, а потому будет выполнено последнее техническое требование к КПВВ для начала его работы.

Комментарий журналисты:

В принципе для жителей Луганска открытие КПВВ в Счастье было бы отличной новостью и можно сказать подарком к Новому году.

Но, Леонид Макарович просто перепутал название КПВВ и сказал: «Счастье». Вопрос с разворотом автобуса обсуждался в связи с пунктом пропуска «Золотое — Первомайск». Именно там, Киев предложил построить за свой счет место для разворота в нейтральной зоне. Т. е. автобус со стороны Украины должен был проехать два километра, там высадить людей, которые должны были пересесть в луганский автобус. А украинский автобус, взяв на борт людей двигающихся из Луганска, должен развернуться и вернуться в Золотое.

Дорога на этом участке узкая, территория полностью не разминирована, поэтому на устройство там разворотного кольца потребует определенных усилий.

Те, кто знает Луганскую область, понимают, что Кравчук по каким-то причинам перепутал название КПВВ. Дело, в том, что у КПВВ «Счастье», неподконтрольная Украины территория начинается уже на середине моста через реку Северский Донец, буквально в 500 метрах от пункта пропуска. Думается, что луганская сторона вряд ли допустила украинских специалистов что-либо строить на своей стороне. Да и по предварительным договоренностям КПВВ в Счастье должен быть открыт только для движения частного автотранспорта и гуманитарных грузов.

Опубликованный пресс-релиз украинской делегации в ТКГ, не только поставил Кравчука в неудобное положение, но и показал профессиональный уровень реинтеграционной команды.



Никто не поправил старика, потому что, они мало что знают, и про Счастье, и про Золотое, и в целом про Донбасс. Это относится, и к спикеру ТКГ Арестовичу, и к главному реинтегратору Донбасса вице-премьеру Резникову, и в целом к его львовскому министерству реинтеграции Донбасса. Так и хочется им процитировать классика: «Учите матчасть». Хоть поинтересуйтесь, какая там реальная география и ситуация.

Кравчук заявлял уже ранее, что если нет возможности для разворота автобуса, то пускай Луганск его сделает сам. Новости Украины - Сегодня, 21:19 167 Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье» будет полностью готов по всем техническим требованиям через пять дней. После этого у России не будет формальных причин блокировать работу пункта пропуска. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.Он отметил, что будет оборудована точка разворота для автобусов, а потому будет выполнено последнее техническое требование к КПВВ для начала его работы.В принципе для жителей Луганска открытие КПВВ в Счастье было бы отличной новостью и можно сказать подарком к Новому году.Но, Леонид Макарович просто перепутал название КПВВ и сказал: «Счастье». Вопрос с разворотом автобуса обсуждался в связи с пунктом пропуска «Золотое — Первомайск». Именно там, Киев предложил построить за свой счет место для разворота в нейтральной зоне. Т. е. автобус со стороны Украины должен был проехать два километра, там высадить людей, которые должны были пересесть в луганский автобус. А украинский автобус, взяв на борт людей двигающихся из Луганска, должен развернуться и вернуться в Золотое.Дорога на этом участке узкая, территория полностью не разминирована, поэтому на устройство там разворотного кольца потребует определенных усилий.Те, кто знает Луганскую область, понимают, что Кравчук по каким-то причинам перепутал название КПВВ. Дело, в том, что у КПВВ «Счастье», неподконтрольная Украины территория начинается уже на середине моста через реку Северский Донец, буквально в 500 метрах от пункта пропуска. Думается, что луганская сторона вряд ли допустила украинских специалистов что-либо строить на своей стороне. Да и по предварительным договоренностям КПВВ в Счастье должен быть открыт только для движения частного автотранспорта и гуманитарных грузов.Опубликованный пресс-релиз украинской делегации в ТКГ, не только поставил Кравчука в неудобное положение, но и показал профессиональный уровень реинтеграционной команды.Никто не поправил старика, потому что, они мало что знают, и про Счастье, и про Золотое, и в целом про Донбасс. Это относится, и к спикеру ТКГ Арестовичу, и к главному реинтегратору Донбасса вице-премьеру Резникову, и в целом к его львовскому министерству реинтеграции Донбасса. Так и хочется им процитировать классика: «Учите матчасть». Хоть поинтересуйтесь, какая там реальная география и ситуация.Кравчук заявлял уже ранее, что если нет возможности для разворота автобуса, то пускай Луганск его сделает сам. Новости Украины - Сегодня, 21:19 167

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