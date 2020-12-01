«На данный момент созданы все условия для открытия КПВВ «Счастье», — координатор ОБСЕ Т.Фриш
«На данный момент созданы все условия для открытия КПВВ «Счастье», — такую цитату координатора гуманитарной подгруппы Т.Фриша привела в своем пресс-релизе украинская делегация в Трехсторонней Контактной группе.
Правда, совершенно не в том контексте, который имел в виду господин Фриш.
Сегодня на заседании Контактной группы, украинская делегация предъявила итоги технического осмотра моста у КПВВ в Счастье. В экспертном заключении сказано, что техническое состояние конструкции позволяет проезд через мост грузовых автомобилей с нагрузкой до 80 тонн. Соответственно, нет препятствий для выполнения ранее достигнутых договоренностей, по которым через КПВВ «Счастье — Луганск» предполагалось только движение частного автотранспорта и гуманитарных грузов. Пропуск пешеходов в данном пункте пропуска не предполагался.
Вот именно об этих условиях и говорил координатор ОБСЕ Т.Фриш.
Как написал в своем телеграм-канале представитель Луганска в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник, теперь для синхронного открытия новых КПВВ в Счастье и Золотом, необходимо сделать еще одно усилие.
По словам Мирошника, украинская сторона настаивает на том, что 4 км между пропускными пунктами в Золотом должны везти только два автобуса с пересадкой и разворотом посредине.
«Ездить от КПП до КПП по мнению пани Третьяковой они не могут. При том, что вся эта территория считается «серой зоной» и никаких проблем для проезда автобуса там нет. Для разворота есть, а для проезда нет. Но для Киева нет смысла в поиске простых путей. Важно поднять флажок, что мы КПВВ открыли, а то что оно не может работать без согласованного механизма, это не забота Киева», — написал Мирошник.
Но Мирошник уверен, что «КПВВ непременно откроются в запланированном виде со всем функционалом и сразу оба два».
Политика - Сегодня, 23:30 91
Правда, совершенно не в том контексте, который имел в виду господин Фриш.
Сегодня на заседании Контактной группы, украинская делегация предъявила итоги технического осмотра моста у КПВВ в Счастье. В экспертном заключении сказано, что техническое состояние конструкции позволяет проезд через мост грузовых автомобилей с нагрузкой до 80 тонн. Соответственно, нет препятствий для выполнения ранее достигнутых договоренностей, по которым через КПВВ «Счастье — Луганск» предполагалось только движение частного автотранспорта и гуманитарных грузов. Пропуск пешеходов в данном пункте пропуска не предполагался.
Вот именно об этих условиях и говорил координатор ОБСЕ Т.Фриш.
Как написал в своем телеграм-канале представитель Луганска в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник, теперь для синхронного открытия новых КПВВ в Счастье и Золотом, необходимо сделать еще одно усилие.
По словам Мирошника, украинская сторона настаивает на том, что 4 км между пропускными пунктами в Золотом должны везти только два автобуса с пересадкой и разворотом посредине.
«Ездить от КПП до КПП по мнению пани Третьяковой они не могут. При том, что вся эта территория считается «серой зоной» и никаких проблем для проезда автобуса там нет. Для разворота есть, а для проезда нет. Но для Киева нет смысла в поиске простых путей. Важно поднять флажок, что мы КПВВ открыли, а то что оно не может работать без согласованного механизма, это не забота Киева», — написал Мирошник.
Но Мирошник уверен, что «КПВВ непременно откроются в запланированном виде со всем функционалом и сразу оба два».
Политика - Сегодня, 23:30 91
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