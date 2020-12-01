Сильный туман и гололедные отложения ожидаются в Республике вечером 17 декабря
Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике вечером 17 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Вечером 17 декабря местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", - предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
17 декабря — Луганск
"Вечером 17 декабря местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", - предупреждают синоптики.
Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
17 декабря — Луганск
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