Сильный туман и гололедные отложения ожидаются в Республике вечером 17 декабря

Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике вечером 17 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Вечером 17 декабря местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

17 декабря — Луганск