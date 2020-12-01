Новогодний блиц. Литератор Александр Гриценко: "Великая Отечественная война шла меньше" (ФОТО)

Российский литератор, председатель правления Интернационального Союза писателей, продюсер Александр Гриценко в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов уходящего года и прогнозом на год грядущий.- К концу 2019 года говорили чуть ли не о полном разведение сил ВСУ и Донецкой и Луганской Народных Республик, об особом статусе. Но ничего этого не произошло. Глобально, по крайней мере. Однако хочется положительных перемен. Великая Отечественная война шла меньше.- Если честно, то мне кажется большим достижением, что Республики много занимаются культурой. Война войной, но о воспитании подрастающего поколения и об интеллектуальном климате нужно заботиться тоже. Так, у вас прошел яркий фестиваль фантастики в Донецке "Звезды над Донбассом", туда приехало сто самых главных писателей и издателей фантастики. Вышел очередной альманах "Крылья". Интернациональный Союз писателей выделил квоту на обучение писателей Донбасса на литературных курсах имени Антона Павловича Чехова. И теперь авторы из ваших Республик пишут романы под руководством звезд литературы России. Обучение пока в процессе. Надеемся, что через год порадуем вас новыми книжными новинками.- Как это ни печально, но я не вижу перспектив для реальных перемен. Такие конфликты, как правило, очень затяжные. Я надеюсь, что не прав. Однако уверен, что в следующем году на территории Республик Донбасса будет много ярких культурных событий.17 декабря — Луганск