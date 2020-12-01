ПФ ЛНР 18 декабря проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 18 декабря проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.

"18 декабря 2020 года с 10:00 до 12:00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.

17 декабря — Луганск