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ПФ ЛНР 18 декабря проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий

Sergey Сегодня, 10:3036Новости
ПФ ЛНР 18 декабря проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий
Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР 18 декабря проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.
"18 декабря 2020 года с 10:00 до 12:00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.
17 декабря — Луганск

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