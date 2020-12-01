19 декабря — День святителя Николая Чудотворца
Каждый год 19 декабря все дети просыпаются и первым делом проверяют, что святой Николай положил им под подушку. Если там ничего нет, будьте уверены, подарок ждёт в обуви или в носках. История жизни покровителя мореплавателей, купцов и детей Николая Чудотворца наполнена верой, добротой и, конечно же, чудесами.
Кто такой Святой Николай?
Николай родился в семье греков в конце третьего века в прибрежном городе Патара, на юго-западе современной Турции. Его родители были зажиточными людьми, но рано ушли из жизни. Существует легенда, что в его городе жила девушка, которая не могла выйти замуж за любимого, так как у неё не было приданного. Тогда Николай решил тайно отдать ей свои сбережения. На следующее утро прошёл слух, что девушке помог сам ангел.
С ранних лет Николай изучал Священное Писание. Днём он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги. По одной из версий, Николай быстро удостоился сана епископа Миры из-за чудесного знамения. Традиция класть подарки в носки также берёт своё начало из давней легенды. Она рассказывает о том, как однажды Николай, у знав о бедственном положении пожилого мужчины и трёх его дочерей, забросил в их дом через окно три мешочка с золотом. Они попали прямо в чулки и башмаки, сушившиеся возле камина.
Приметы на День святого Николая
В праздник Николая Чудотворца односельчане собирались вместе и варили пиво. Проводили молебен, чтобы в следующем году был богатый урожай на жито и плоды. День святого Николая считался последним днём в году, когда можно было раздать все долги. Если этого не сделать, то в следующем году семья будет испытывать серьёзные финансовые трудности. В этот день мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор. Иначе в грядущем году могла случиться большая беда. В народе считалось, что день Николая ведёт с собой Никольские морозы: «Хвали зиму после Николина дня», «Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним». Если в этот день морозы всё же наступили, значит, весь сезон будет также. Если же праздник выдался тёплым, то зима будет ясной и без сильных морозов. Снег предзнаменовал холодную, суровую зиму.
Традиции празднования
В этот день принято дарить друг другу сладости и небольшие сувениры. Многие семьи устраивают пышные застолья, но из постных блюд, так как продолжается Рождественский пост. Считается, что 19 декабря можно договориться с кем угодно и о чём угодно, поэтому многие предпочитают не упускать момент, а заключать деловые сделки и завершать дела уходящего года именно в праздник.
Строго запрещено: ругать детей, особенно маленьких. Со взрослыми тоже ругаться не стоит. И вообще, Николай категорически не любит сквернословие и брань. убирать, заниматься рукоделием и тяжёлой работой. В древней Руси считали, что всё это может отпугнуть удачу.
Культура - Сегодня, 10:00 146
Кто такой Святой Николай?
Николай родился в семье греков в конце третьего века в прибрежном городе Патара, на юго-западе современной Турции. Его родители были зажиточными людьми, но рано ушли из жизни. Существует легенда, что в его городе жила девушка, которая не могла выйти замуж за любимого, так как у неё не было приданного. Тогда Николай решил тайно отдать ей свои сбережения. На следующее утро прошёл слух, что девушке помог сам ангел.
С ранних лет Николай изучал Священное Писание. Днём он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги. По одной из версий, Николай быстро удостоился сана епископа Миры из-за чудесного знамения. Традиция класть подарки в носки также берёт своё начало из давней легенды. Она рассказывает о том, как однажды Николай, у знав о бедственном положении пожилого мужчины и трёх его дочерей, забросил в их дом через окно три мешочка с золотом. Они попали прямо в чулки и башмаки, сушившиеся возле камина.
Приметы на День святого Николая
В праздник Николая Чудотворца односельчане собирались вместе и варили пиво. Проводили молебен, чтобы в следующем году был богатый урожай на жито и плоды. День святого Николая считался последним днём в году, когда можно было раздать все долги. Если этого не сделать, то в следующем году семья будет испытывать серьёзные финансовые трудности. В этот день мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор. Иначе в грядущем году могла случиться большая беда. В народе считалось, что день Николая ведёт с собой Никольские морозы: «Хвали зиму после Николина дня», «Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним». Если в этот день морозы всё же наступили, значит, весь сезон будет также. Если же праздник выдался тёплым, то зима будет ясной и без сильных морозов. Снег предзнаменовал холодную, суровую зиму.
Традиции празднования
В этот день принято дарить друг другу сладости и небольшие сувениры. Многие семьи устраивают пышные застолья, но из постных блюд, так как продолжается Рождественский пост. Считается, что 19 декабря можно договориться с кем угодно и о чём угодно, поэтому многие предпочитают не упускать момент, а заключать деловые сделки и завершать дела уходящего года именно в праздник.
Строго запрещено: ругать детей, особенно маленьких. Со взрослыми тоже ругаться не стоит. И вообще, Николай категорически не любит сквернословие и брань. убирать, заниматься рукоделием и тяжёлой работой. В древней Руси считали, что всё это может отпугнуть удачу.
Культура - Сегодня, 10:00 146
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