ВСУ оборудуют позиции в районе Золотого – Народная милиция

Киевские силовики оорудуют позиции в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики рассказали, что во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на участке разведения в районе Золотого ими зафиксировано два взрыва неопределенного происхождения. А ранее в своем отчете СММ отмечала нахождение в этом районе трех военнослужащих 92-й бригады ВСУ.

"Данные факты свидетельствуют о том, что военнослужащие ВСУ продолжают проводить инженерные работы по дооборудованию имеющихся позиций и оборудованию новых путем подрыва грунта, а также использования взрывов для последующего обвинения Народной милиции ЛНР в ложных обстрелах украинских позиций", - говорится в сообщении.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе, которое было подписано в сентябре 2016 года, предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). В зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

17 декабря — Луганск