Работа банков и почтовых отделений в новогодние праздники
Банковские учреждения и почта на новогодние праздники будут работать по расписанию выходных дней, которые определило правительство.
Так, на Новый год и Рождество украинцы получат дополнительные выходные — с 1 по 3 января и с 7 по 10 января.
График работы банков:
31 декабря — сокращенный день;
1 — 3 января — выходные;
4 — 5 января — полные рабочие дни;
6 января — рабочий день сокращен на час.
7 — 8 января — выходные.
«Новая почта» будет работать 31 декабря по сокращенному графику — до 18:00. 1 января — выходной, со 2 по 5 января — обычный график работы, 6 января — до 18:00, 7 и 8 января — выходные.
«Укрпочта» также не будет работать 1 и 7 января. Со 2 по 5 января почта будет работать по обычному графику, а 6 января — по сокращенному графику. С 8 января отделения почты будут работать в обычном режиме.
Новости Украины - Сегодня, 11:30 61
Так, на Новый год и Рождество украинцы получат дополнительные выходные — с 1 по 3 января и с 7 по 10 января.
График работы банков:
31 декабря — сокращенный день;
1 — 3 января — выходные;
4 — 5 января — полные рабочие дни;
6 января — рабочий день сокращен на час.
7 — 8 января — выходные.
«Новая почта» будет работать 31 декабря по сокращенному графику — до 18:00. 1 января — выходной, со 2 по 5 января — обычный график работы, 6 января — до 18:00, 7 и 8 января — выходные.
«Укрпочта» также не будет работать 1 и 7 января. Со 2 по 5 января почта будет работать по обычному графику, а 6 января — по сокращенному графику. С 8 января отделения почты будут работать в обычном режиме.
Новости Украины - Сегодня, 11:30 61
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