Мощи святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского 18 декабря привезут в Луганск
Православные верующие с 18 декабря смогут поклониться мощам святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского в храме Всех Святых в Луганске. Об этом сообщили в храме.
Встреча святыни пройдёт 18 декабря в 15.00 в храме Всех Святых (часовня старца Филлипа в районе Автовокзала).
Мощи пробудут в храме до 7 января.
Ежедневно в 12.00 и 16.00 будет проводиться молебен с акафистом и освящением воды.
В России Спиридон Тримифунтский почитался наравне с Николаем Чудотворцем.
До сих пор святому молятся о работе, получении жилья, о благополучии в семье и, в случае крайней необходимости, о деньгах. Многие православные, испытывающие финансовые или жилищные трудности. Памятный день в православии приходится на 12 (25) декабря, в католицизме — на 14 декабря.
19 декабря — День Николая Чудотворца отмечают в православии, католики отмечают его 6 декабря. В этот день принято дарить друг другу сладости и небольшие сувениры.
Культура - Сегодня, 11:00 134
Встреча святыни пройдёт 18 декабря в 15.00 в храме Всех Святых (часовня старца Филлипа в районе Автовокзала).
Мощи пробудут в храме до 7 января.
Ежедневно в 12.00 и 16.00 будет проводиться молебен с акафистом и освящением воды.
В России Спиридон Тримифунтский почитался наравне с Николаем Чудотворцем.
До сих пор святому молятся о работе, получении жилья, о благополучии в семье и, в случае крайней необходимости, о деньгах. Многие православные, испытывающие финансовые или жилищные трудности. Памятный день в православии приходится на 12 (25) декабря, в католицизме — на 14 декабря.
19 декабря — День Николая Чудотворца отмечают в православии, католики отмечают его 6 декабря. В этот день принято дарить друг другу сладости и небольшие сувениры.
Культура - Сегодня, 11:00 134
Метки: {keywords}