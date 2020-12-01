По Германии в ООН скучать не будут

Германия подверглась нападкам со стороны России и Китая в Совете безопасности ООН. Причиной стала политика Берлина в Сирии. Москва и Пекин даже поставили под вопрос перспективы Германии стать постоянным членом СовбезаВ Совете безопасности ООН Германии пришлось вступить в ожесточенную перепалку с Россией и Китаем по поводу гуманитарной помощи для сирийского населения.Правительство Германии в свою очередь упрекает Москву и Пекин в том, что те блокируют отправку гуманитарной помощи ООН в Сирию. В июле Совбез после бурных споров согласовал ограниченное продолжение гуманитарных поставок для сирийского населения. Но эти поставки сейчас могут осуществляться лишь через один пограничный переход.По его словам, с их стороны «очень цинично» жаловаться на невозможность поставок гуманитарных грузов в Сирию. Москве и Пекину следовало бы пересмотреть свою позицию и согласиться на поставки и через другие пограничные контрольные пункты, чтобы адресаты, то есть простые жители Сирии, получали продовольствие и медикаменты.Хойсген констатировал, что Совбез «бросил в беде» граждан этой страны, а Россия не только поддерживает сирийского диктатора Башара Асада в гражданской войне, но и сама играет важную роль в том, что людям приходится «страдать и умирать».Германия уже много лет стремится получить постоянное членство в Совбезе ООН и настаивает на принципиальном изменении правил, определяющих его состав, — впрочем, безуспешно. В состав Совбеза входят пять постоянных и десять временных членов. Постоянными членами являются Китай, Россия, США, Франция и Великобритания. В отличие от временных членов, у них есть право вето.https://inosmi.ru/politic/2020... - цинкДля того, чтобы Германии всерьез рассчитывать на место в СБ ООН, ей надо для начала обрести реальную военно-политическую субъектность, так как на текущем этапе это не полностью суверенная страна, которая в целом ряде существенных моментов зависит от Вашингтона. А в таких условиях, зачем России и Китаю соглашаться на то, что в СБ ООН появится еще один голос, который будет поддакивать Вашингтону? Совершенно не за чем. О чем Германии и сообщили. По такой Германии в СБ ООН конечно никто скучать не будет, ну разве что кроме США, которым предстоит пока что ограничиватьмя традиционными подпевалами из Франции и Британии.Германия же продолжает самостоятельно доказывать, что к повышению ее роли в ООН она полностью не готова. Это право еще надо заслужить.Но этим немцам еще предстоит заниматься после Меркель, которая ясно показала, что из под диктата канцлер-акта она выходить не будет.Борис Рожин