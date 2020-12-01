Западные партнеры Санду боятся, что Молдавия заговорит по-русски

«РФ не желает терять влияние. Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — заявил этнически русский Данилов

«Румыния считает, что Республика Молдавия нуждается в справедливом и эффективном сотрудничестве с финансовыми международными организациями, с Евросоюзом и с соседними государствами (РМ граничит с Румынией и Украиной), которое должно основываться на взаимном уважении и предсказуемости, потому что только так можно обеспечить своим гражданам процветание. Принятие в подобной манере таких законов, как о функционировании языков на территории РМ, о государственном бюджете, о внесении изменений и дополнений в Кодекс ТВ и радио или отмена „закона о миллиарде“ не способствуют этому», — заявили в Бухаресте.

Принятый накануне парламентом Молдавии закон о статусе русского языка заставил понервничать партнеров Кишинева в Румынии, Польше и на Украине. Сегодня, 17 декабря, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов назвал опасным для региона повышении статуса русского языка, который теперь законодательно закреплен в качестве межнационального общения.По словам Данилова, Москва не хочет терять присутствие в регионе, поэтому использует гибридное влияние. Об этом Данилов говорил во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павлом Солохом.В контексте этого Данилов и Солох пришли к обоюдному мнению о необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами стран в формате «Люблинского треугольника» (Украина, Польша, Литва) «с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии, учитывая безопасность в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году».Со своей стороны, в МИД Румынии назвали принятый в Молдавии закон «недемократичным и нетранспарентным».Напомним, избранная президент Молдавии Майя Санду объявила, что после официального вступления в должность (24 декабря) ее первые официальные визиты будут в Бухарест и Киев. Первыми Санду с победой на президентских выборах по телефону поздравили президенты Румынии Клаус Йоханнис и Украины Владимир Зеленский, которых теперь она считает «главными европейскими партнерами» Кишинева.Как ранее сообщалось, 16 декабря парламент Молдавии принял новый закон о языках, где за русским закреплен статус языка межнационального общения. Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Поддержать закон отказались депутаты от проевропейских партий «Действие и солидарность», «Платформа Достоинство и правда» и Демократической партии РМ, которые бойкотировали голосование. На этой же сессии депутаты ПСРМ, фракции «Шор» и депутатской группы Pentru Moldova несмотря на противодействие правоцентристской оппозиции во втором чтении одобрили и отмену закона «Борьба с российской пропагандой», позволив вернуть в медийное пространство Молдавии информационно-аналитические программы из России.источник