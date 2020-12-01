МВД России: В«Правый секторВ» угрожает Наталье Поклонской

ГУВД Москвы ведет проверку сведений о том, что запрещенный в России «Правый сектор» угрожает зампреду Комитета Госдумы по международным делам Наталье Поклонской.«В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает ТАСС, со ссылкой на свой источник в ГУВД Москвы.Как сообщили в полиции, Поклонская полагает, что ей угрожает именно «Правый сектор», с которым Поклонская ведет борьбу.Наталья Поклонская активно ведет страницы в Facebook и «ВКонтакте». В комментариях к страницам можно увидеть много оскорблений в адрес Поклонской и ее семьи. В основном злоумышленники оскорбляют женскую честь экс- прокурора Крыма и ее православно-монархические чувства.