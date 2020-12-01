В пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали «парашютиста"-нелегала
Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили товары, которые перемещались через государственную границу без соответствующей сертификации, передает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Так, в пункт пропуска «Меловое» на Луганщине, автомобилем марки «Шевроле» прибыл наш соотечественник. Он направлялся из РФ в Украину.
При осмотре транспортного средства обзорная группа обнаружила 10 парашютных комбинированных унифицированных приборов. Такие устройства предназначены для раскрытия ранца парашюта или введения в действие других устройств, которые раскрывают парашют и возможно являются товарами двойного использования.
У «курьера» никаких разрешительных документов, ни на товар, ни на передачу такого товара не было. В ходе общения было выяснено, что комплектующие парашютной системы он приобрел на территории РФ. Сбывать полуавтоматы планировал уже на территории Украины через интернет-магазины.
Сейчас для принятия дальнейшего правового решения товар и авто пограничники передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Новости Украины - Сегодня, 18:21 268
Так, в пункт пропуска «Меловое» на Луганщине, автомобилем марки «Шевроле» прибыл наш соотечественник. Он направлялся из РФ в Украину.
При осмотре транспортного средства обзорная группа обнаружила 10 парашютных комбинированных унифицированных приборов. Такие устройства предназначены для раскрытия ранца парашюта или введения в действие других устройств, которые раскрывают парашют и возможно являются товарами двойного использования.
У «курьера» никаких разрешительных документов, ни на товар, ни на передачу такого товара не было. В ходе общения было выяснено, что комплектующие парашютной системы он приобрел на территории РФ. Сбывать полуавтоматы планировал уже на территории Украины через интернет-магазины.
Сейчас для принятия дальнейшего правового решения товар и авто пограничники передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Новости Украины - Сегодня, 18:21 268
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