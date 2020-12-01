Ветераны Великой Отечественной войны из Красного Луча получили подарки от главы ЛНР (ФОТО)

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Красном Луче, получили новогодние подарки от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщил отдел информационной политики города."17 декабря глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко, первый заместитель главы Валентина Грибова, заместитель главы Константин Огурцов совместно с председателем Краснолучской городской организации ветеранов Екатериной Изотовой и начальником управления труда и социальной защиты населения Еленой Нетребской посетили 10 ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий. В ходе посещения ветеранов были вручены новогодние подарки от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника", - говорится в сообщении.В мэрии рассказали, что организатором выдачи подарков от имени главы выступила Общественная палата ЛНР."Проявление внимания, милосердия, оказание помощи - это самое малое, что сегодня мы можем сделать для наших героев-земляков. Желаю ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой", - сказал Рыбальченко.17 декабря — Луганск