Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)

Sergey Сегодня, 19:3024Новости
Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)
Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)








Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)


Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)




Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)




Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)












Воспитанники трех интернатных учреждений Краснодона и Краснодонского района получили новогодние подарки от главы Республики Леонида Пасечника. Об этом сообщили в горрайонной администрации.
"В преддверии Дня Николая Чудотворца заместитель руководителя администрации Краснодона и Краснодонского района Владимир Шавлай от имени главы ЛНР Леонида Пасечника передал подарки для воспитанников трех интернатных учреждений региона", – говорится в сообщении.
В горрайонной администрации уточнили, что Суходольская специальная (коррекционная) школа-интернат получила радиосистему и телевизор, Краснодонский детский дом-интернат – телевизор, Краснодонская средняя общеобразовательная школа-интернат – портативную минисистему, радиомикрофон и спортивный инвентарь.
"Хочу поблагодарить главу Республики, сотрудников его аппарата за этот прекрасный подарок. Говорят, под Новый год случаются чудеса и исполняются желания. И вот сегодня сбылось одно наше желание – у нас есть прекрасный современный телевизор", – отметила директор Суходольской школы-интерната Светлана Самойлик.
Воспитанники интернатных учреждений приняли участие в праздничной программе, подготовленной концертной бригадой луганского Дворца культуры.
"Ребята с радостью танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой, отгадывали загадки, участвовали в веселой викторине, читали новогодние стихотворения", – рассказали в горрайонной администрации.
17 декабря — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: