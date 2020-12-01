Воспитанники интернатных учреждений Краснодонщины получили новогодние подарки от главы ЛНР (ФОТО)

Воспитанники трех интернатных учреждений Краснодона и Краснодонского района получили новогодние подарки от главы Республики Леонида Пасечника. Об этом сообщили в горрайонной администрации."В преддверии Дня Николая Чудотворца заместитель руководителя администрации Краснодона и Краснодонского района Владимир Шавлай от имени главы ЛНР Леонида Пасечника передал подарки для воспитанников трех интернатных учреждений региона", – говорится в сообщении.В горрайонной администрации уточнили, что Суходольская специальная (коррекционная) школа-интернат получила радиосистему и телевизор, Краснодонский детский дом-интернат – телевизор, Краснодонская средняя общеобразовательная школа-интернат – портативную минисистему, радиомикрофон и спортивный инвентарь."Хочу поблагодарить главу Республики, сотрудников его аппарата за этот прекрасный подарок. Говорят, под Новый год случаются чудеса и исполняются желания. И вот сегодня сбылось одно наше желание – у нас есть прекрасный современный телевизор", – отметила директор Суходольской школы-интерната Светлана Самойлик.Воспитанники интернатных учреждений приняли участие в праздничной программе, подготовленной концертной бригадой луганского Дворца культуры."Ребята с радостью танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой, отгадывали загадки, участвовали в веселой викторине, читали новогодние стихотворения", – рассказали в горрайонной администрации.17 декабря — Луганск