Общественники Первомайска провели акцию в память о героическом земляке Георгии Писареве

Представители Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали жителям города более 100 буклетов, рассказывающих о жизни выдающегося земляка, полного кавалера ордена Славы Георгия Писарева. Об этом сообщил пресс-центр теротделения."В рамках акции "Горжусь своими земляками", постоянно действующей на территории Первомайска по инициативе местного территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", 17 декабря активисты теротделения напомнили первомайцам о своем соотечественнике, полном кавалере ордена Славы Георгии Павловиче Писареве", - говорится в сообщении.В ОД рассказали, что активисты раздали жителям и гостям Первомайска более 100 буклетов с информацией о выдающемся земляке."Сегодня завершилась часть акции "Горжусь своими земляками", приуроченная к 75-й годовщине Великой Победы. Мы рассказали первомайцам о боевых подвигах героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В следующем году акция обязательно будет продолжена, ведь первомайская земля богата выдающимися личностями!" – сказала член совета Первомайского теротделения ОД "Мир Луганщине" Елена Варламова.Напомним, акция "Горжусь своими земляками" действует на территории Первомайска по инициативе территориального отделения ОД "Мир Луганщине".Георгий Писарев - участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился 26 ноября 1913 (по другим данным - 1915) в Тамбовской губернии крестьянской семье.Работал на шахте, с 1941 года участвовал в боях на Южном, Северо-Кавказском и Первом Украинском фронтах, был дважды ранен. Полный кавалер ордена Славы.17 декабря — Луганск