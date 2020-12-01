Миллиардеры мира в 2020 году заметно улучшили свое финансовое положение

Состояние самых богатых людей мира выросло в течение текущего года на 20%, или на 1,9 трлн долларов, несмотря на пандемию коронавируса.Global Look Press / Michael Weber/imageBROKER.comТак, суммарный капитал миллиардеров мира составил 11,4 трлн долларов. Больше остальных смог разбогатеть глава Tesla Илон Маск, его состояние за год выросло на 110 млрд долларов. Быстрыми темпами приумножался капитал состоятельных китайских граждан — на 60% в течение года, или на 750 млрд долларов. Состояние 400 миллиардеров из Китая оценивается почти в 2 трлн долларов.При этом 600 состоятельных людей из США смогли увеличить свой капитал до 4 трлн долларов. Прирост за год составил 13%. Третьими в списке лидеров оказались французы, прибавив за год 23% — 500 млрд долларов.Светлана Акульшина