Гололедные отложения сохранятся в Республике ночью и утром 18 декабря

Гололедные отложения сохранятся местами в ЛНР ночью и утром 18 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью, утром 18 декабря местами по территории Республики сохранятся гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений, например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

17 декабря — Луганск