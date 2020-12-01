Глава ЛНР посодействует в решении проблемы вывоза мусора в селах Славяносербского района

Глава ЛНР Леонид Пасечник посодействует в решении проблемы вывоза мусора в населенных пунктах Славяносербщины. Об этом он сообщил в ходе совещания с главой администрации Славяносербского района Сергеем Крамаренко.Ранее в поселке Металлист остро стояла проблема с вывозом мусора, после содействия в этом вопросе администрации главы ЛНР ситуация улучшилась.Крамаренко отметил, что в настоящее время проблема с вывозом мусора в поселке "частично решена". Был заключен договор с Луганским центром утилизации отходов, и теперь мусор вывозится раз в неделю."Мы закупили еще в 2019 году 24 контейнера и обустроили 9 площадок. В этом году мы закупаем 5 контейнеров и 8 отремонтируем, чтобы не было никаких проблем. Данное направление мы держим на контроле, чтобы не было никаких волнений", - сказал глава администрации Славяносербского района.Он добавил, что в настоящее время существует проблема с вывозом мусора в селах Веселая Гора, Раевка и Шишково, для ее устранения нужно закупить два мусоровоза."Я разберусь с этим вопросом, посмотрим, в чем там проблема, если есть необходимость, будем вмешиваться в эту ситуацию, потому что мусор вывозить однозначно нужно", - сказал Пасечник.Напомним, в феврале 2019 года власти Славяносербщины по поручению главы ЛНР очистили от мусора территорию Металлиста.17 декабря — Луганск