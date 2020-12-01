Российским семьям с детьми до 7 лет на Новый год выплатят по 5 тысяч рублей



"В этом году в силу ограничений отменены детские елки и так далее. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до семи лет выплатим по пять тысяч рублей, — заявил президент.



Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка. Об этом на большой пресс-конференции сообщил Владимир Путин.По информации портала Госуслуг, новую единовременную выплату - по пять тысяч рублей на каждого ребенка - получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Если в этот период ребенку исполняется восемь лет, на него тоже положена эта выплата.Как получить? Выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат (ежемесячной до трех лет или единовременной от трех до 16 лет)."Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет", - говорится в сообщении.Когда нужно подать заявление?Заявление нужно подать, если:- указанный ранее счет был закрыт - в этом случае необходимо написать заявление об изменении реквизитов, и выплата поступит на новый счет;- выплат на детей до 16 лет не было. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года.Напомним, эта новая выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.Юлия Трекозова