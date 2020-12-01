Синоптики прогнозируют днем 18 декабря в ЛНР до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 18 декабря будет колебаться от 6 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 17 декабря до 21:00 18 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 1-3 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 18 декабря метеорологи отмечали в 1997 году – минус 28,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1989 году и составляла плюс 10,9 градуса.

По предварительному прогнозу, 19-20 декабря существенных осадков не ожидается, температурный фон постепенно понизится на 2-4 градуса.

17 декабря — Луганск