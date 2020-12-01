Северодонецк украсили к новогодним праздникам
Центр города Северодонецк уже украсили к новогодним и рождественским праздникам.
Об этом сообщает корреспондент Восточного варианта.
Дворец культуры Химиков украшают традиционно, а вот новые яркие объекты возле городского ДК появились прошлой зимой. Но уже завоевали сердца взрослых и детей.
Каждый вечер горожане вовсю устраивают фотосессии на фоне ярких объектов. Новости Региона - Сегодня, 22:36 0
Об этом сообщает корреспондент Восточного варианта.
Дворец культуры Химиков украшают традиционно, а вот новые яркие объекты возле городского ДК появились прошлой зимой. Но уже завоевали сердца взрослых и детей.
Каждый вечер горожане вовсю устраивают фотосессии на фоне ярких объектов. Новости Региона - Сегодня, 22:36 0
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