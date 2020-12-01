Ветераны Великой Отечественной войны из Красного Луча получили подарки от ОП ЛНР (ФОТО)

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Красном Луче, получили новогодние подарки от Общественной палаты ЛНР. Об этом сообщил отдел информационной политики города."17 декабря глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко, первый заместитель главы Валентина Грибова, заместитель главы Константин Огурцов совместно с председателем Краснолучской городской организации ветеранов Екатериной Изотовой и начальником управления труда и социальной защиты населения Еленой Нетребской посетили 10 ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий. В ходе посещения ветеранов были вручены новогодние подарки от Общественной палаты ЛНР", - говорится в сообщении.В мэрии рассказали, что организатором выдачи подарков от имени главы выступила Общественная палата ЛНР.Рыбальченко отметил, что "проявление внимания, милосердия, оказание помощи - это самое малое, что сегодня" можно сделать для героев-земляков."Желаю ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой", - сказал он.17 декабря — Луганск