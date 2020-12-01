Курс валют в Луганске на 18 декабря
Государственный банк информирует о том, что 18 декабря 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,9781 рубль
1 ЕВРО 89,2887 рублей
10 украинских гривен 26,2606 рублей.
Напомним, вчера 17 декабря, курс основных валют был следующим:
1 доллар США 73,4201 рубль
1 ЕВРО 89,3229 рублей
10 украинских гривен 26,4792 рубля. Экономика - Сегодня, 06:00 126
1 доллар США 72,9781 рубль
1 ЕВРО 89,2887 рублей
10 украинских гривен 26,2606 рублей.
Напомним, вчера 17 декабря, курс основных валют был следующим:
1 доллар США 73,4201 рубль
1 ЕВРО 89,3229 рублей
10 украинских гривен 26,4792 рубля. Экономика - Сегодня, 06:00 126
Метки: {keywords}