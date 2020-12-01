Публикация на CXID.info о 300-летней иконе из Луганска вызвала дипломатический скандал

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону. Об этом подарке журналисты написал первым на Украине.Как журналисты информировал, икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда глава МИД РФ находился там с визитом.Посольство Украины в БиГ направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране. Об этом пишут «Донецкие новости «.На фото иконы, которые публиковал наш сайт, видно восковую печать, которая свидетельствует, что произведение искусства принадлежала Советской Украине.Новости в Мире - Сегодня, 07:00 166