Сегодня в Луганске пасмурно, температура около нуля, небольшой снег и гололед
По прогнозам метеорологов, в пятницу 18 декабря в регионе будет пасмурно и небольшой мороз.
В Луганске днём температура воздуха ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия.
В целом по региону погода будет пасмурной, местами возможен небольшой снег.
Температура воздуха в городах будет такой:
Алчевск: -2...-1;
Антрацит: -2...-1;
Брянка: -2...-1;
Кировск: -2...0;
Краснодон: -2...-1;
Красный Луч: -2...-1;
Лутугино: -2...-1;
Первомайск: -2...0;
Перевальск: -2...-1;
Ровеньки: -3...-1;
Свердловск: -3...-2;
Славяносербск: -2...0;
Стаханов: -2...0.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:32 276
В Луганске днём температура воздуха ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия.
В целом по региону погода будет пасмурной, местами возможен небольшой снег.
Температура воздуха в городах будет такой:
Алчевск: -2...-1;
Антрацит: -2...-1;
Брянка: -2...-1;
Кировск: -2...0;
Краснодон: -2...-1;
Красный Луч: -2...-1;
Лутугино: -2...-1;
Первомайск: -2...0;
Перевальск: -2...-1;
Ровеньки: -3...-1;
Свердловск: -3...-2;
Славяносербск: -2...0;
Стаханов: -2...0.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:32 276
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