Сегодня в Луганске пасмурно, температура около нуля, небольшой снег и гололед



В Луганске днём температура воздуха ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия.

В целом по региону погода будет пасмурной, местами возможен небольшой снег.

Температура воздуха в городах будет такой:

Алчевск: -2...-1;

Антрацит: -2...-1;

Брянка: -2...-1;

Кировск: -2...0;

Краснодон: -2...-1;

Красный Луч: -2...-1;

Лутугино: -2...-1;

Первомайск: -2...0;

Перевальск: -2...-1;

Ровеньки: -3...-1;

Свердловск: -3...-2;

Славяносербск: -2...0;

Стаханов: -2...0.

Погода в Луганске - Сегодня, 06:32 276 По прогнозам метеорологов, в пятницу 18 декабря в регионе будет пасмурно и небольшой мороз.В Луганске днём температура воздуха ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия.В целом по региону погода будет пасмурной, местами возможен небольшой снег.Температура воздуха в городах будет такой:Алчевск: -2...-1;Антрацит: -2...-1;Брянка: -2...-1;Кировск: -2...0;Краснодон: -2...-1;Красный Луч: -2...-1;Лутугино: -2...-1;Первомайск: -2...0;Перевальск: -2...-1;Ровеньки: -3...-1;Свердловск: -3...-2;Славяносербск: -2...0;Стаханов: -2...0.Погода в Луганске - Сегодня, 06:32 276

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