По поводу работы КПВВ на линии разграничения, у ООН есть конкретные претензии к Киеву, Луганску и Донецке
Самопровозглашенные республики должны обеспечить беспрепятственную работу пунктов пропуска на Донбассе, а правительство Украины, в свою очередь — не ужесточать существующие правила пересечения.
Об этом говорится в рекомендациях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к докладу «Влияние COVID-19 на права человека в Украине».
Отмечается, что количество пересечений КПВВ резко снизилось в связи с пандемией и введенными ограничениями. Так, в Донецкой области среднемесячное количество пересечений КПВВ с июня по октябрь уменьшилось в 375 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Луганской области — среднее количество пересечений в августе и сентябре было на 75% ниже, чем за те же месяцы 2019 года, при том, что в эти месяцы зафиксировано наибольшее число пересечений с марта.
«Особенно пострадали женщины и лица пожилого возраста, которые составляли большинство тех, кто осуществлял пересечение линии соприкосновения до карантина, связанного с COVID-19», — говорится в докладе.
В ООН призвали Луганск и Донецк отменить привязку к месту регистрации и проживания при пересечении КПВВ, а Донецк — открыть все КПВВ в Донецкой области, повысить прозрачность и эффективность рассмотрения запросов на пересечение, а также прекратить практику принуждения граждан к подписанию заявлений о невозвращении при пересечении на контролируемую Киевом территорию.
В свою очередь, правительству Украины стоит воздержаться от введения более жестких ограничений для лиц на КПВВ, чем те, которые предусмотрены для тех, кто пересекают государственную границу. Новости в Мире - Сегодня, 08:00 25
Об этом говорится в рекомендациях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к докладу «Влияние COVID-19 на права человека в Украине».
Отмечается, что количество пересечений КПВВ резко снизилось в связи с пандемией и введенными ограничениями. Так, в Донецкой области среднемесячное количество пересечений КПВВ с июня по октябрь уменьшилось в 375 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Луганской области — среднее количество пересечений в августе и сентябре было на 75% ниже, чем за те же месяцы 2019 года, при том, что в эти месяцы зафиксировано наибольшее число пересечений с марта.
«Особенно пострадали женщины и лица пожилого возраста, которые составляли большинство тех, кто осуществлял пересечение линии соприкосновения до карантина, связанного с COVID-19», — говорится в докладе.
В ООН призвали Луганск и Донецк отменить привязку к месту регистрации и проживания при пересечении КПВВ, а Донецк — открыть все КПВВ в Донецкой области, повысить прозрачность и эффективность рассмотрения запросов на пересечение, а также прекратить практику принуждения граждан к подписанию заявлений о невозвращении при пересечении на контролируемую Киевом территорию.
В свою очередь, правительству Украины стоит воздержаться от введения более жестких ограничений для лиц на КПВВ, чем те, которые предусмотрены для тех, кто пересекают государственную границу. Новости в Мире - Сегодня, 08:00 25
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