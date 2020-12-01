Поздравление министра юстиции ЛНР с Днем работника органов РАГС
Уважаемые работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником и искреннюю благодарность за ваш труд!
Ваша работа социально значима, важна и необходима. Вы создаете историю каждого человека и каждой семьи, разделяя радость рождения детей, скрепляя новые семейные союзы, проявляя сочувствие к тем, кто потерял своих близких.
Свой профессиональный праздник, дорогие сотрудники органов РАГС Луганской Народной Республики, вы встречаете в атмосфере всеобщей любви и уважения. Ведь благодаря вашему неравнодушному отношению к выбранному делу сохраняются и оберегаются народные традиции, культура семейных отношений, укрепляется авторитет семьи.
Поистине, вы не только профессионалы своего дела, но еще и психологи, и артисты, и юристы, которые умеют понимать, сопереживать, найти нужное слово и подход к каждому человеку.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, домашнего тепла и уюта, творческого вдохновения и успешной трудовой деятельности на благо Республики!
С праздником!
С уважением,
министр юстиции ЛНР
Заур Исмаилов
18 декабря — Луганск
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником и искреннюю благодарность за ваш труд!
Ваша работа социально значима, важна и необходима. Вы создаете историю каждого человека и каждой семьи, разделяя радость рождения детей, скрепляя новые семейные союзы, проявляя сочувствие к тем, кто потерял своих близких.
Свой профессиональный праздник, дорогие сотрудники органов РАГС Луганской Народной Республики, вы встречаете в атмосфере всеобщей любви и уважения. Ведь благодаря вашему неравнодушному отношению к выбранному делу сохраняются и оберегаются народные традиции, культура семейных отношений, укрепляется авторитет семьи.
Поистине, вы не только профессионалы своего дела, но еще и психологи, и артисты, и юристы, которые умеют понимать, сопереживать, найти нужное слово и подход к каждому человеку.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, домашнего тепла и уюта, творческого вдохновения и успешной трудовой деятельности на благо Республики!
С праздником!
С уважением,
министр юстиции ЛНР
Заур Исмаилов
18 декабря — Луганск
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