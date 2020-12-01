Поздравление министра юстиции ЛНР с Днем работника органов РАГС

Уважаемые работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником и искреннюю благодарность за ваш труд!

Ваша работа социально значима, важна и необходима. Вы создаете историю каждого человека и каждой семьи, разделяя радость рождения детей, скрепляя новые семейные союзы, проявляя сочувствие к тем, кто потерял своих близких.

Свой профессиональный праздник, дорогие сотрудники органов РАГС Луганской Народной Республики, вы встречаете в атмосфере всеобщей любви и уважения. Ведь благодаря вашему неравнодушному отношению к выбранному делу сохраняются и оберегаются народные традиции, культура семейных отношений, укрепляется авторитет семьи.

Поистине, вы не только профессионалы своего дела, но еще и психологи, и артисты, и юристы, которые умеют понимать, сопереживать, найти нужное слово и подход к каждому человеку.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, домашнего тепла и уюта, творческого вдохновения и успешной трудовой деятельности на благо Республики!

С праздником!

С уважением,

министр юстиции ЛНР

Заур Исмаилов

18 декабря — Луганск