В Луганске на пешеходном переходе снова сбили человека. ФОТО



Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.

«ДТП произошло на улице 30 лет Победы. Мужчина 1981 года рождения был за рулём автомобиля ЗАЗ Lanos. Не выбрав безопасную скорость и не учтя дорожную обстановку, он сбил мужчину 1971 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего отвезли в больницу с травмами различной тяжести», — говорится в сообщении.



Происшествия - Сегодня, 09:00 70 Водитель легкового автомобиля в Луганске сбил человека на пешеходном переходе.Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.«ДТП произошло на улице 30 лет Победы. Мужчина 1981 года рождения был за рулём автомобиля ЗАЗ Lanos. Не выбрав безопасную скорость и не учтя дорожную обстановку, он сбил мужчину 1971 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего отвезли в больницу с травмами различной тяжести», — говорится в сообщении.Происшествия - Сегодня, 09:00 70

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