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В Луганске на пешеходном переходе снова сбили человека. ФОТО

bot Сегодня, 09:000Новости
В Луганске на пешеходном переходе снова сбили человека. ФОТО
Водитель легкового автомобиля в Луганске сбил человека на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.
«ДТП произошло на улице 30 лет Победы. Мужчина 1981 года рождения был за рулём автомобиля ЗАЗ Lanos. Не выбрав безопасную скорость и не учтя дорожную обстановку, он сбил мужчину 1971 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего отвезли в больницу с травмами различной тяжести», — говорится в сообщении.

Происшествия - Сегодня, 09:00 70

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