В Меловом на границе с РФ у луганчанина украинские пограничники отобрали 10 тысяч долларов и автомобиль. ФОТО



Инцидент произошел 15 декабря. На участке ответственности Луганского отряда в пункт пропуска «Меловое» автомобилем марки «Citroen» прибыл 40-летний мужчина. Он ехал из России в Украину.

«Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обратили внимание на несколько нервозное поведение украинца. Поэтому провели углубленный осмотр транспортного средства. В результате, под панелью приборов, в полости для динамика, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили оснащенный тайник с деньгами. Таким образом украинец пытался незаконно переместить через границу 10 тыс. долл. США», — говорится в сообщении.



В итоге поездка стоила мужчине более 400 тыс. грн (в эквиваленте), поскольку вместе с валютой сотрудники ГМС изъяли и авто, которое оценили в более 125 тыс. грн.

Дальнейшую судьбу изъятого имущества и денег будет решать суд. Новости Региона - Сегодня, 08:30 257 В Луганской области пограничники изъяли у направлявшегося со стороны России украинца 10 тыс. долл. США. Деньги мужчина спрятал в тайнике в автомобиле, который тоже был конфискован. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.Инцидент произошел 15 декабря. На участке ответственности Луганского отряда в пункт пропуска «Меловое» автомобилем марки «Citroen» прибыл 40-летний мужчина. Он ехал из России в Украину.«Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обратили внимание на несколько нервозное поведение украинца. Поэтому провели углубленный осмотр транспортного средства. В результате, под панелью приборов, в полости для динамика, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили оснащенный тайник с деньгами. Таким образом украинец пытался незаконно переместить через границу 10 тыс. долл. США», — говорится в сообщении.В итоге поездка стоила мужчине более 400 тыс. грн (в эквиваленте), поскольку вместе с валютой сотрудники ГМС изъяли и авто, которое оценили в более 125 тыс. грн.Дальнейшую судьбу изъятого имущества и денег будет решать суд. Новости Региона - Сегодня, 08:30 257

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